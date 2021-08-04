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Житель Шемышейского района осужден за причинение смерти супруге

10:27 | 04.08.2021 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Наказание в виде 1 года ограничения свободы назначено 43-летнему жителю Шемышейского района Пензенской области, который признан судом виновным в причинении супруге смерти по неосторожности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Шемышейского района осужден за причинение смерти супруге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 9 мая 2021 года злоумышленник вместе с супругой употреблял спиртное у себя дома в селе Старое Захаркино Шемышейского района. Между ними произошел конфликт. По какой именно причине, мужчина вспомнить не смог, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения. В ходе ссоры злоумышленник не менее трех раз ударил потерпевшую по голове и телу, она упала на пол. После мужчина ушел спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ночью мужчина решил перенести спавшую в кресле жену на диван, взял ее на руки и, потеряв равновесие, уронил.

«Женщина при падении ударилась правой стороной головы о край кухонного стола. От полученной травмы головы она скончалась на месте происшествия», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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