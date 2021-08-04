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В Ставрополе трое полицейских подозреваются в получении взятки от жителя Пензы

12:36 | 04.08.2021 | Криминал

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Ставрополь, 4 августа 2021. PenzaNews. Трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Ставрополю подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки от жителя Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В Ставрополе трое полицейских подозреваются в получении взятки от жителя Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре 2020 года сотрудники полиции получили от жителя города Пензы взятку в размере 1 млн. рублей за нерегистрацию и непроведение проверки выявленного преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на данный момент задержаны двое подозреваемых; в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Также проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения третьего подозреваемого», — добавляется в тексте.

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