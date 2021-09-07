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К 8 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший собутыльника в Пензенской области

09:34 | 07.09.2021 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено мужчине 1986 года рождения, до смерти избившему собутыльника в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

К 8 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший собутыльника в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 1 мая 2021 года злоумышленник и потерпевший находились в гостях у жителя села Мелюковка Наровчатского района, где все вместе распивали спиртное. В ходе общения между осужденным и потерпевшим возник конфликт, поскольку последний приревновал бывшую супругу к приятелю. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и рукам. После избиения мужчина лег спать. Проснувшись вечером, он обнаружил, что его знакомый не подает признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прибывшие на место медработники констатировали смерть потерпевшего.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что приговор жителю Наровчатского района, которого суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пока не вступил в законную силу.

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