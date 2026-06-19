До шести лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая оформила договор займа на свою мать и похитила деньги Криминал

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Заречного Пензенской области 1988 года рождения, которая оформила договор займа на мать без ее ведома и потратила деньги.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением на свою дочь обратилась 66-летняя пенсионерка.

«Дочь заявительницы [...] созналась в содеянном. Она пояснила, что мать разрешала ей пользоваться своим телефоном, на котором было установлено банковское приложение. Действуя втайне от родительницы, она забрала телефон и, воспользовавшись доверием, оформила на имя матери договор займа на сумму 90 тыс. рублей. Злоумышленница немедленно потратила полученные средства на покупку продуктов и поездки к подругам на такси», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».