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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

09:37 | 19.06.2026 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено в Заречном Пензенской области.

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель города Заречного 2007 года рождения приобрел банковскую карту у своей знакомой при личной встрече. Затем за денежное вознаграждение он предоставил другому 22-летнему знакомому банковскую карту и доступ к личному кабинету банковского приложения, тем самым предоставив возможность совершения неправомерных операций», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что молодому человеку предложили таким образом заработать.

«Он пояснил, что для получения вознаграждения ему необходимо передать банковскую карту и предоставить доступ к личному кабинету приложения банка. Получив обещанную сумму в размере 13 тыс. рублей, 19-летний зареченец осуществил продиктованные ему действия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


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