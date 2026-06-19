В Заречном возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей Криминал

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено в Заречном Пензенской области.

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«По данным следствия, житель города Заречного 2007 года рождения приобрел банковскую карту у своей знакомой при личной встрече. Затем за денежное вознаграждение он предоставил другому 22-летнему знакомому банковскую карту и доступ к личному кабинету банковского приложения, тем самым предоставив возможность совершения неправомерных операций», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что молодому человеку предложили таким образом заработать.

«Он пояснил, что для получения вознаграждения ему необходимо передать банковскую карту и предоставить доступ к личному кабинету приложения банка. Получив обещанную сумму в размере 13 тыс. рублей, 19-летний зареченец осуществил продиктованные ему действия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.