Пензячка по совету незнакомца оформила кредит и перевела 1,7 млн. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения по совету незнакомца оформила кредит и перевела более 1,7 млн. рублей на чужие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что жительница Пензы последовала инструкциям злоумышленника: подала заявку на кредит, получила деньги и, воспользовавшись банкоматом, перечислила 1 млн. 710 тыс. рублей на два банковских счета, названных собеседником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».