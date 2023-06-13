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В Пензе задержан посетитель бара, отказавшийся оплатить счет почти на 15 тыс. рублей

10:01 | 13.06.2023 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого мужчину, который отказался оплатить счет почти на 15 тыс. рублей в баре на улице Суворова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В Пензе задержан посетитель бара, отказавшийся оплатить счет почти на 15 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со слов администратора бара, гражданин 1984 года рождения в компании четырех неизвестных ему девушек сделал совместный заказ на сумму 14 тыс. 958 рублей. Спустя время женская компания покинула развлекательное заведение. 39-летний мужчина в категоричной форме отреагировал на просьбы персонала заплатить за оказанные ему услуги. Посетитель стал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью [...] и размахивать руками. Работнику охраны заведения пришлось нажать на кнопку тревожной сигнализации», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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