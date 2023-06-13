В Пензе задержан посетитель бара, отказавшийся оплатить счет почти на 15 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого мужчину, который отказался оплатить счет почти на 15 тыс. рублей в баре на улице Суворова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

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«Со слов администратора бара, гражданин 1984 года рождения в компании четырех неизвестных ему девушек сделал совместный заказ на сумму 14 тыс. 958 рублей. Спустя время женская компания покинула развлекательное заведение. 39-летний мужчина в категоричной форме отреагировал на просьбы персонала заплатить за оказанные ему услуги. Посетитель стал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью [...] и размахивать руками. Работнику охраны заведения пришлось нажать на кнопку тревожной сигнализации», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.