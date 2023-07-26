В Пензенской области раскрываемость убийств в I полугодии 2023 года составила 100% Криминал

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований в Пензенской области в I полугодии 2023 года составила 100%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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В нем указано, что за 6 месяцев в суд было направлено 449 уголовных дел, окончено расследование 415 тяжких и особо тяжких преступлений, возбуждено 80 дел о коррупционных преступлениях и 6 дел по фактам невыплаты зарплаты.

«Одной из основных задач следствия является не только установление всех обстоятельств совершенных преступлений, но и возмещение ущерба, причиненного преступными деяниями. В истекшем периоде 2023 года ущерб по оконченным уголовным делам превысил 131 млн. рублей, возмещено в ходе следствия более 130 млн. рублей (или 99,3%), арестовано имущество в обеспечительных целях на сумму более 35 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется также, что следователями отдела по расследованию особо важных дел и территориальных подразделений следственного управления было окончено 12 уголовных дел о 16 преступлениях прошлых лет.