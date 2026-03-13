15:44:58 Пятница, 13 марта
Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Более 260 тыс. однолетних цветов украсят городские территории. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Пензу украсят более 260 тыс. однолетних цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Весна на пороге. Готовимся к благоустройству зеленых зон. В этом году город украсят свыше 260 тыс. однолетних цветов. Будем использовать рассаду местного предприятия — «Пензенского тепличного комбината». Всего разобьем 36 цветников общей площадью 6,2 тыс. кв. метров. Традиционно они займут центральные видовые точки: скверы, памятные места, крупные транспортные развязки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Олега Денисова, параллельно будет продолжен уход за многолетниками, высаженными в прошлом году.

Глава города напомнил, что новые цветочные композиции появились на проспектах Строителей и Победы, а также на разделительной полосе улицы 8 Марта.

«К работам приступим, как только установится тепло, чтобы красивые клумбы как можно скорее радовали гостей и жителей города», — отметил Олег Денисов.


