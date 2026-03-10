В Пензенской области выявлены факты незаконного оформления в стационар военнослужащих, самовольно оставивших воинские части Криминал

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1986 года рождения, который подозревается в оформлении в стационар по поддельным документам военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

«Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение через имеющиеся у него связи среди медицинских работников на регулярной основе осуществлял оформление в стационар на лечение военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, по поддельным документам, свидетельствующим о наличии у них заболеваний», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.