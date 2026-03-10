Ущерб по уголовному делу о незаконной госпитализации военнослужащих в Пензенской области составил 11 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Ущерб по возбужденному в Пензенской области уголовному делу о мошенничестве с оформлением в стационар военнослужащих составил 11 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«В Пензенской области полицейские во взаимодействии с управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1986 года рождения. Установлено, что подозреваемый, пользуясь связями в медицинских кругах, систематически оформлял госпитализацию военнослужащих, используя поддельные документы и ложные медицинские диагнозы, за значительное денежное вознаграждение. Общая сумма ущерба составила 11 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляется в тексте.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области сообщили, что подозреваемый за вознаграждение благодаря связям в медицинских кругах осуществлял оформление в стационар по поддельным документам о наличии заболеваний военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.