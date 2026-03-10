22:21:40 Вторник, 10 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ущерб по уголовному делу о незаконной госпитализации военнослужащих в Пензенской области составил 11 млн. рублей

10:35 | 10.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Ущерб по возбужденному в Пензенской области уголовному делу о мошенничестве с оформлением в стационар военнослужащих составил 11 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Ущерб по уголовному делу о незаконной госпитализации военнослужащих в Пензенской области составил 11 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области полицейские во взаимодействии с управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1986 года рождения. Установлено, что подозреваемый, пользуясь связями в медицинских кругах, систематически оформлял госпитализацию военнослужащих, используя поддельные документы и ложные медицинские диагнозы, за значительное денежное вознаграждение. Общая сумма ущерба составила 11 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляется в тексте.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области сообщили, что подозреваемый за вознаграждение благодаря связям в медицинских кругах осуществлял оформление в стационар по поддельным документам о наличии заболеваний военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.


Читайте также
В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных обращениях граждан по поводу концерта в ККЗ «Пенза» 1 марта В Кузнецке мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя через интернет В Пачелмском районе супружеская пара подозревается в краже продуктов на 9 тыс. рублей
Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Городищенского района 12 марта В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама