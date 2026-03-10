В Пензе в ходе рейда выявили мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет Общество

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Мигранты, получившие гражданство Российской Федерации, но не вставшие на воинский учет, выявлены в ходе межведомственного профилактического мероприятия, проведенного в Пензе.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Совместный рейд провели сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, военные следователи СКР по Пензенскому гарнизону. Силовую поддержку обеспечили бойцы ОМОН «Страж» Росгвардии.

«Мероприятие состояло из двух этапов: сначала проверки проходили на оптовом рынке, затем — на автомагистралях в Октябрьском и Железнодорожном районах города. В результате мероприятий были выявлены лица из числа мигрантов, не выполнившие обязанность по постановке на воинский учет. [...] Военными следователями вручены 22 повестки для явки в военные комиссариаты», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем уточняется, что всего участники рейда проверили 97 человек.

«Было составлено четыре административных протокола за различные правонарушения», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что подобные мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности и контроль за исполнением законодательства, в том числе в сфере воинской обязанности.