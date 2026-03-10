22:22:42 Вторник, 10 марта
В Пензе в ходе рейда выявили мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет

12:58 | 10.03.2026 | Общество

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Мигранты, получившие гражданство Российской Федерации, но не вставшие на воинский учет, выявлены в ходе межведомственного профилактического мероприятия, проведенного в Пензе.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Совместный рейд провели сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, военные следователи СКР по Пензенскому гарнизону. Силовую поддержку обеспечили бойцы ОМОН «Страж» Росгвардии.

«Мероприятие состояло из двух этапов: сначала проверки проходили на оптовом рынке, затем — на автомагистралях в Октябрьском и Железнодорожном районах города. В результате мероприятий были выявлены лица из числа мигрантов, не выполнившие обязанность по постановке на воинский учет. [...] Военными следователями вручены 22 повестки для явки в военные комиссариаты», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем уточняется, что всего участники рейда проверили 97 человек.

«Было составлено четыре административных протокола за различные правонарушения», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что подобные мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности и контроль за исполнением законодательства, в том числе в сфере воинской обязанности.


