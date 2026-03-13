15:43:50 Пятница, 13 марта
СРОЧНО Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку

В Пензе работник СТО похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин

14:15 | 13.03.2026 | Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Житель Пензы, работавший на станции технического обслуживания автомобилей, похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе работник СТО похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Из него следует, что в полицию с заявлением обратился владелец СТО, который пояснил, что из помещения автосервиса пропали инструменты общей стоимостью около 19 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1988 года рождения, причастный к совершению преступления. Подозреваемый [...] рассказал, что работал на вышеуказанной станции и видел, где хранились инструменты. В день совершения преступления, когда в помещении не было его коллег, мужчина похитил дрель и три шуруповерта. Инструменты он реализовал в комиссионном магазине. Вырученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


