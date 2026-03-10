Мошенники выманили у жительницы Пензы более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей фармацевтической компании, проинформировала собеседницу о якобы произошедшей утечке данных из организации и предупредила о звонке из силовых структур.

«Затем заявительнице позвонил мужчина. Представившись сотрудником силового ведомства, он сообщил о том, что мошенники оформили от имени потерпевшей кредит на сумму 11 млн. рублей под залог ее квартиры, а денежные средства якобы были переведены в поддержку экстремистских организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого в мессенджере с жительницей Пензы связался злоумышленник, который убедил ее заложить все свои украшения в ломбард, а полученные деньги зачислить на «безопасный счет» для сохранности и с целью избежания уголовной ответственности.

«Потерпевшая испугалась и выполнила все указания. Полученные в ломбарде деньги в сумме более 2 млн. рублей она отправила на неустановленные мошеннические счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».