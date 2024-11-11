В Пензе возбуждено дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта нелегальной табачной продукции в особо крупном размере Криминал

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД задокументировали и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1978 года рождения, которая приобрела и хранила в целях сбыта нелегальную табачную продукцию в особо крупном размере.

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«Установлено, что злоумышленница приобрела крупную партию контрафактной табачной продукции различных наименований в целях дальнейшего ее сбыта на территории города Пензы. По месту хранения товара сотрудниками правоохранительных органов изъято более 39 тыс. пачек сигарет, а также поддельные акцизные марки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.