15:03:51 Понедельник, 11 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта нелегальной табачной продукции в особо крупном размере

10:17 | 11.11.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД задокументировали и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1978 года рождения, которая приобрела и хранила в целях сбыта нелегальную табачную продукцию в особо крупном размере.

В Пензе возбуждено дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта нелегальной табачной продукции в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница приобрела крупную партию контрафактной табачной продукции различных наименований в целях дальнейшего ее сбыта на территории города Пензы. По месту хранения товара сотрудниками правоохранительных органов изъято более 39 тыс. пачек сигарет, а также поддельные акцизные марки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Читайте также
В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька
В Пензе женщина госпитализирована после наезда иномарки В Башмаковском районе мужчина пострадал при опрокидывании легковушки
В Пензе пожилая женщина по совету незнакомца перевела 550 тыс. рублей на «безопасный счет» Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на малолетнего ребенка в Грабово
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама