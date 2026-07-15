В Пензе на улице Московской появится арт-объект с афоризмами Василия Ключевского Общество

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Арт-объект «Мысли и афоризмы В.О. Ключевского» будет установлен на улице Московской в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«В 2026 году исполнилось 185 лет со дня рождения нашего великого земляка, выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского. В честь значимой даты в Пензе появится арт-объект «Мысли и афоризмы В.О. Ключевского». Скульптура, выполненная в виде монументального кресла, будет установлена на улице Московской. Автором композиции выступил пензенский скульптор, заслуженный художник России Юрий Ткаченко», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что высота арт-объекта составит 1 метр 89 см.

«Художественное решение выполнено в стиле интеллектуального постмодернизма с элементами классицизма, ампира и модерна. В оформлении ряда элементов заложена отсылка к числу «5» в знак признания значимости фундаментального труда ученого «Курс русской истории», состоящего из пяти частей. Ключевой смысловой и художественной деталью композиции станут 12 наиболее значимых афоризмов В.О. Ключевского. Цитаты будут размещены на спинке кресла: шесть из них обращены во внутренний контур (для человека, который займет кресло), еще шесть — во внешний контур (для прохожих). Распределение афоризмов носит символический характер — по одной цитате на каждый месяц годового цикла», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что «появление нового арт-объекта станет логичным шагом в рамках программы по повышению туристической привлекательности Пензы и благоустройству городского пространства».