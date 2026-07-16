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Олег Мельниченко посетил Вадинский район с рабочим визитом

09:13 | 16.07.2026 | Общество

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Вадинск, 16 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Вадинский район с рабочим визитом в минувшую среду, 15 июля.

Олег Мельниченко посетил Вадинский район с рабочим визитом

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поездку начал с посещения Вадинска, в котором благодаря активному участию в госпрограммах продолжаются изменения. В этом году в рамках формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обустроен сквер возле районного культурно-досугового центра. На месте старой танцплощадки сделали прогулочную зону со скамейками. В дальнейшем планируют установить беседки для отдыха и качели», — написал он.

Олег Мельниченко отметил, что обновления произошли и в самом культурно-досуговом центре.

«Открытый еще в 2022 году кинозал «Октябрь» получил по нацпроекту «Семья» новые кресла и интерьерный свет, а малый зал в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы оснастили светодиодным экраном, музыкальным и световым оборудованием, оргтехникой. Напомнил министру культуры [и туризма Пензенской области Сергею Бычкову] о своем поручении создать кинозалы во всех райцентрах, сейчас их 15», — добавил губернатор.

Он сообщил, что в селе Большая Лука посетил предприятие, занимающееся выращиванием и реализацией семенного картофеля российской селекции.

Фото: Pnzreg.ru

«Коллектив своим непростым трудом способствует выполнению одной из ключевых задач Пензенской области — переходу на отечественный семенной материал. Обсудили с сотрудниками организации вопрос снабжения дизельным топливом на период уборочной кампании. Поблагодарил работников за вклад в укрепление продовольственной безопасности и за высокие результаты вручил региональные награды», — написал Олег Мельниченко.


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