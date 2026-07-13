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Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения

11:13 | 13.07.2026 | Криминал

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Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до 1 года грозит жителю Белинского района Пензенской области 1970 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на участке автомобильной дороги «Тамбов — Пенза». Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что, не желая сдавать экзамены на получение водительских прав, в декабре прошлого года обнаружил в сети интернет объявление об изготовлении и продаже документа. Злоумышленник связался с продавцом в мессенджере. Собеседник пояснил, что ему необходимо предоставить свои паспортные данные, фотографию и образец подписи. Гражданин выполнил все условия и через несколько дней приобрел у незнакомца фальшивку за 80 тыс. рублей. Затем злоумышленник получил заказную посылку с поддельным документом», — сказано в пресс-релизе.


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