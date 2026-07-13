Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения Криминал

Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до 1 года грозит жителю Белинского района Пензенской области 1970 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на участке автомобильной дороги «Тамбов — Пенза». Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что, не желая сдавать экзамены на получение водительских прав, в декабре прошлого года обнаружил в сети интернет объявление об изготовлении и продаже документа. Злоумышленник связался с продавцом в мессенджере. Собеседник пояснил, что ему необходимо предоставить свои паспортные данные, фотографию и образец подписи. Гражданин выполнил все условия и через несколько дней приобрел у незнакомца фальшивку за 80 тыс. рублей. Затем злоумышленник получил заказную посылку с поддельным документом», — сказано в пресс-релизе.