20:47:40 Понедельник, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Белинском районе женщина ударила мужа утюгом по голове, возбуждено уголовное дело

10:18 | 23.12.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1989 года рождения в ходе ссоры с супругом ударила его утюгом по голове, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Белинском районе женщина ударила мужа утюгом по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Белинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что местному жителю 1967 года рождения были нанесены телесные повреждения. Участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленницы. [...] Она рассказала, что муж начал часто употреблять спиртные напитки, ей это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт. Мужчина хотел прекратить ссору и развернулся, чтобы выйти из дома. Разозлившись, злоумышленница взяла утюг и нанесла удар по голове мужа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре
Жителя Пензы будут судить за причинение смерти женщине и избиение мужчины Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района 200 тыс. рублей
В Пензе посетительница бара распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины Житель Городищенского района лишился около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама