В Белинском районе женщина ударила мужа утюгом по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1989 года рождения в ходе ссоры с супругом ударила его утюгом по голове, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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«В ОМВД России по Белинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что местному жителю 1967 года рождения были нанесены телесные повреждения. Участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленницы. [...] Она рассказала, что муж начал часто употреблять спиртные напитки, ей это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт. Мужчина хотел прекратить ссору и развернулся, чтобы выйти из дома. Разозлившись, злоумышленница взяла утюг и нанесла удар по голове мужа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.