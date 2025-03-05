Житель Сосновоборского района угрожал пожилому мужчине убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Житель Сосновоборского района Пензенской области угрожал пожилому мужчине убийством в ходе конфликта из-за проведения работ на земельном участке, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В полицию Сосновоборского района поступил звонок от мужчины 1957 года рождения, который сообщил о том, что ему угрожают убийством топором. Участковые уполномоченные полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1990 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что в поле очищал путь для проезда трактора. В этот момент к нему подошел потерпевший, который начал его прогонять, так как тот зашел не на свою территорию. В ходе возникшего между ними конфликта злоумышленник направил в сторону мужчины топор со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.