В Пензе полицейские задержали мужчину, ударившего ножом подростка Криминал

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом несовершеннолетнего в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что молодому человеку 2007 года рождения были нанесены телесные повреждения ножом. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1978 года рождения, который дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по словам подозреваемого, он распивал в баре спиртные напитки и услышал, как подросток грубо высказался в адрес его знакомого.

«Мужчина решил заступиться за приятеля. Между злоумышленником и потерпевшим возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемый достал раскладной нож и нанес удар в область бедра несовершеннолетнего», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.