«Ростелеком» в рамках проекта «УЦН 2.0» в 2025 году обеспечил мобильной связью 42 малых населенных пункта Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. «Ростелеком» в 2025 году обеспечил 42 малых населенных пункта Пензенской области сотовой связью стандарта 4G/LTE в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 22 декабря.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В этом году «Ростелеком» по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0») установил в Пензенской области 43 базовые станции от отечественного поставщика — компании «Булат». Более 10 тыс. жителей малых населенных пунктов получили доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE. Работы проводились с апреля по ноябрь. Сотрудники компании проложили 21 км новых линий связи, построили антенно-мачтовые сооружения, установили базовые станции, подключили и настроили оборудование. Вышки размещены в местах наилучшего приема и передачи сигнала», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что базовая станция «Булат» поддерживает два стандарта передачи данных: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, 4G/LTE — высокоскоростной мобильный интернет.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, все предусмотренные на этот год работы по проекту «УЦН 2.0» завершены.

«Особое внимание уделили селу Дуровка Тамалинского района. В населенном пункте сложный рельеф местности и обширная территория, поэтому там установили сразу две базовые станции. Они гарантируют уверенную передачу сигнала мобильной связи», — отметил он.

В свою очередь министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов подчеркнул, что в регионе становится все меньше населенных пунктов, где отсутствует качественная связь.

«Современные технологии пришли и в известные туристические места — села Сканово и Абашево. Они славятся красивой природой и богатыми культурными традициями, сюда часто приезжают отдыхать люди из разных городов России. Теперь посетители могут фотографироваться, снимать видео и делиться впечатлениями в соцсетях», — прокомментировал Максим Изосимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.