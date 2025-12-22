В Пензе мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения угрожал знакомой убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от женщины 1982 года рождения. Она заявила, что знакомый угрожал ей убийством, держа в руке нож. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. [...] По словам заявительницы, инцидент произошел во время совместного распития спиртного. В ходе возникшей ссоры женщина пригрозила позвонить сожительнице мужчины, чтобы та забрала его домой. Это вызвало гнев подозреваемого: он схватил нож и направил его в сторону знакомой, выкрикивая угрозы убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выбежала из дома и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.