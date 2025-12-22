В селе Ключи Вадинского района завершен капитальный ремонт водозаборного узла и артезианской скважины ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт водозаборного узла и артезианской скважины проведен в селе Ключи Вадинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что работы осуществлялись в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

«Работы включали замену устаревшего и изношенного оборудования на современные, более эффективные и надежные системы. Эти мероприятия существенно повысили производительность водозаборного узла и артезианской скважины. [...] В результате проведенных работ улучшились условия жизни для 104 человек», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что обновленные инженерные системы обеспечат бесперебойную подачу воды даже в условиях повышенных нагрузок, особенно в летний период.