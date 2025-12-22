Денис Соболев поздравил энергетиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники энергетического комплекса Пензы! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Вы вносите огромный вклад в развитие экономики областного центра, от вашей слаженной и безаварийной работы напрямую зависит бесперебойное функционирование предприятий, социальных объектов, а также тепло, свет, уют и комфорт в домах горожан», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил пензенских энергетиков за высокий уровень профессионализма и ответственный подход к выполнению производственных задач.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и как можно больше ярких событий в жизни!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.