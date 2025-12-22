Олег Мельниченко поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. Во многом от их труда зависит устойчивость региональной экономики, качество жизни в наших городах и селах. В энергетической сфере Пензенской области заняты около 4 тыс. человек. Специалисты выполняют свою работу ответственно, слаженно и оперативно. Самоотверженно трудятся в сложных погодных условиях, порой подвергая себя опасности», — отметил глава региона.

Особые слова благодарности Олег Мельниченко адресовал ветеранам энергетической отрасли.

«Вы заложили фундамент прочности системы, обеспечили ее мощность и функционал на многие годы вперед», — подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на то, что перед отраслью энергетики стоят важные задачи по модернизации предприятий и внедрению новых технологий, от их выполнения зависит дальнейшее развитие региона, его инвестиционная привлекательность и социальная стабильность.

Олег Мельниченко пожелал энергетикам крепкого здоровья, благополучия, достижения поставленных целей и всего самого наилучшего.