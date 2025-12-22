В Каменском районе пьяный житель Томской области опрокинул угнанный «КамАЗ» в кювет Криминал

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Каменском районе Пензенской области жителя Томской области 2003 года рождения, который, будучи пьяным, угнал «КамАЗ», чтобы покататься, однако не справился с управлением и опрокинул грузовик в кювет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Полицейскими установлено, что молодой человек приехал в Пензенскую область в поисках работы и жилья. Устроившись на предприятие в Каменском районе, он заметил, что некоторые автомобили на уличной стоянке не запираются на ночь. В один из дней в состоянии алкогольного опьянения он решил покататься на грузовом автомобиле и совершил угон. По его словам, проникнув в незапертый автомобиль, он воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и отправился в путь. Однако, не проехав и 5 км, подозреваемый не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем указано, что в отношении угонщика составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавляется в пресс-релизе.