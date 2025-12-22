21:18:35 Понедельник, 22 декабря
ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году

11:22 | 22.12.2025 | Экономика

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году и не допустит их необоснованного увеличения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ФАС России по Пензенской области.

«ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году. Служба не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей в ходе их индексации. Правительство РФ приняло постановление, устанавливающее индексы изменения оптовых цен на газ, тарифов газораспределительных организаций и платы за снабженческо-сбытовые услуги. Индексация не превысит значений, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что ФАС строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах.

«С начала 2025 года из состава тарифов исключено 40,5 млрд. рублей необоснованно заложенных средств», — отмечается в сообщении.


