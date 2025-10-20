21:01:44 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Срок домашнего ареста Олега Фомина продлен по 19 декабря

17:00 | 20.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста предпринимателю, бывшему депутату гордумы Олегу Фомину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, по 19 декабря 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Срок домашнего ареста Олега Фомина продлен по 19 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что соответствующее ходатайство поступило от органа предварительного расследования.

«Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока домашнего ареста в отношении Фомина О.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд с учетом мнения участников процесса, сведений, содержащихся в представленных материалах, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, принял решение о продлении Фомину О.В. меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего — до шести месяцев, то есть по 19 декабря 2025 года включительно», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама