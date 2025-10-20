Срок домашнего ареста Олега Фомина продлен по 19 декабря Криминал

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста предпринимателю, бывшему депутату гордумы Олегу Фомину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, по 19 декабря 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем отмечается, что соответствующее ходатайство поступило от органа предварительного расследования.

«Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока домашнего ареста в отношении Фомина О.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд с учетом мнения участников процесса, сведений, содержащихся в представленных материалах, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, принял решение о продлении Фомину О.В. меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего — до шести месяцев, то есть по 19 декабря 2025 года включительно», — сказано в тексте.