Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 25 октября 2025. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1991 года рождения лишилась 700 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился работником почты, и под предлогом подтверждения получения посылки попросил назвать код из SMS-сообщения.

«На следующий день заявительнице поступил еще один звонок — на этот раз от человека, представившегося сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что женщина ранее общалась с мошенником, который якобы пытается похитить ее денежные средства с банковского счета. Чтобы предотвратить хищение, собеседник убедил женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет». Испугавшись, заявительница отправилась в банк, сняла 700 тыс. рублей и перевела их на указанный злоумышленником счет. Когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».