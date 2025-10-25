13:09:21 Суббота, 25 октября
Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей

09:18 | 25.10.2025 | Криминал

Пенза, 25 октября 2025. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1991 года рождения лишилась 700 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился работником почты, и под предлогом подтверждения получения посылки попросил назвать код из SMS-сообщения.

«На следующий день заявительнице поступил еще один звонок — на этот раз от человека, представившегося сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что женщина ранее общалась с мошенником, который якобы пытается похитить ее денежные средства с банковского счета. Чтобы предотвратить хищение, собеседник убедил женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет». Испугавшись, заявительница отправилась в банк, сняла 700 тыс. рублей и перевела их на указанный злоумышленником счет. Когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

