Суд в Пензе заключил под стражу Веру Фейгину по делу о получении взятки

08:00 | 14.08.2025 | Криминал

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия предъявлено бывшему начальнику управления культуры Пензы Вере Фейгиной, Первомайский районный суд города 13 августа избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Суд в Пензе заключил под стражу Веру Фейгину по делу о получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Из него следует, что также под стражу заключен предприниматель, обвиняемый в даче взятки Вере Фейгиной, которая на тот момент возглавляла управление культуры Пензы.

«Ранее следственное управление сообщало, что начальник управления культуры города Пензы была задержана за получение от предпринимателя части взятки в размере 250 тыс. рублей за создание условий, дающих преимущество при заключении договоров со взяткодателем и аффилированными с ним лицами. По данным следствия, между ними была достигнута договоренность о передаче обвиняемой взятки на общую сумму 690 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в настоящее время следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области и сотрудниками регионального УФСБ продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.


Актуальное

