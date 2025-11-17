Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 2 млн. 850 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась 2 млн. 850 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, гражданка сняла 2 млн. 850 тыс. рублей и перечислила их через банкомат на банковскую карту, предоставленную звонившим. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».