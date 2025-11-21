В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 3,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения отдала злоумышленникам более 3,5 млн. рублей, опасаясь, что мошенники похитят ее сбережения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка рассказала, что на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудником силового ведомства. Незнакомка сообщила пенсионерке о том, что мошенники пытаются похитить ее денежные средства с банковских счетов. Под предлогом спасения сбережений незнакомка убедила женщину передать все имеющиеся у нее деньги на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенницы, пенсионерка неоднократно снимала крупные суммы наличными в банке, объясняя работникам банка, что деньги требуются на ремонт квартиры. Затем она передавала эти деньги неизвестной лично возле своего дома», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после того, как незнакомка перестала выходить на связь, пожилая женщина осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.