16:03:22 Пятница, 21 ноября
В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 3,5 млн. рублей

10:10 | 21.11.2025 | Криминал

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения отдала злоумышленникам более 3,5 млн. рублей, опасаясь, что мошенники похитят ее сбережения.

В Пензе пенсионерка отдала мошенникам более 3,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка рассказала, что на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудником силового ведомства. Незнакомка сообщила пенсионерке о том, что мошенники пытаются похитить ее денежные средства с банковских счетов. Под предлогом спасения сбережений незнакомка убедила женщину передать все имеющиеся у нее деньги на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенницы, пенсионерка неоднократно снимала крупные суммы наличными в банке, объясняя работникам банка, что деньги требуются на ремонт квартиры. Затем она передавала эти деньги неизвестной лично возле своего дома», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после того, как незнакомка перестала выходить на связь, пожилая женщина осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.


