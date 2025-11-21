Осужден житель Пензы, заставлявший девочку выполнять задания сексуального характера за вознаграждение в игре Roblox Криминал

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. 18-летний житель Пензы, который летом 2024 года в переписке с малолетней девочкой заставлял ее выполнять задания сексуального характера, записывать их на видео и направлять ему с помощью мессенджера, пообещав денежное вознаграждение в виде виртуальной валюты в игре Roblox, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Железнодорожного районного суда Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что на момент совершения преступления потерпевшая не достигла возраста 9 лет, а юноше было 16 лет, в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Гражданский иск законного представителя потерпевшей [...] о взыскании [...] компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с осужденного [...] в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу несовершеннолетней потерпевшей [...] 350 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор суда вступил в законную силу.