16:04:06 Пятница, 21 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Осужден житель Пензы, заставлявший девочку выполнять задания сексуального характера за вознаграждение в игре Roblox

13:01 | 21.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. 18-летний житель Пензы, который летом 2024 года в переписке с малолетней девочкой заставлял ее выполнять задания сексуального характера, записывать их на видео и направлять ему с помощью мессенджера, пообещав денежное вознаграждение в виде виртуальной валюты в игре Roblox, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Железнодорожного районного суда Пензы.

Осужден житель Пензы, заставлявший девочку выполнять задания сексуального характера за вознаграждение в игре Roblox. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что на момент совершения преступления потерпевшая не достигла возраста 9 лет, а юноше было 16 лет, в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Гражданский иск законного представителя потерпевшей [...] о взыскании [...] компенсации морального вреда удовлетворен частично. Взыскано с осужденного [...] в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу несовершеннолетней потерпевшей [...] 350 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор суда вступил в законную силу.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама