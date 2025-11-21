02:31:55 Суббота, 22 ноября
Житель Пензы получил 13 лет колонии строгого режима за убийство матери

16:08 | 21.11.2025 | Криминал

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. 64-летний житель Пензы приговорен к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год за убийство матери, совершенное с особой жестокостью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Житель Пензы получил 13 лет колонии строгого режима за убийство матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«21 августа 2023 года он пришел к своей 91-летней матери, проживающей в доме по улице Ладожской в Пензе, и на почве личных неприязненных отношений нанес ей не менее 113 ударных и давящих воздействий руками, ногами и различными предметами. После этого подсудимый ушел домой, вернувшись на следующий день, увидел, что мать не подает признаков жизни и позвонил в ритуальную компанию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина, хотя и не сразу, признал свою вину.

«Согласно материалам дела, потерпевшая в силу возраста страдала заболеваниями и не всегда вела себя адекватно, что раздражало ухаживающего за ней сына», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина имеет погашенную судимость за вымогательство, совершенное в 1985 году в отношении своей матери.

«Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание им вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст подсудимого, состояние его здоровья и наличие заболеваний», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте указано, что приговор не вступил в законную силу.


Актуальное

