Житель Кузнецкого района осужден за мошенничество при получении выплаты по соцконтракту

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. 29-летний житель села Старый Кряжим Кузнецкого района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что подсудимый в феврале 2024 обратился в администрацию Кузнецкого района Пензенской области с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Он предоставил в уполномоченный орган лично составленный бизнес-план, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, согласно которому полученные денежные средства будут направлены им на приобретение оборудования и инструментов для изготовления деревянных изделий, в том числе станка для лазерной гравировки стоимостью 250 тыс. рублей, чиллера стоимостью 56 тыс. рублей и других. При этом основное оборудование — станок для лазерной гравировки и чиллер — уже были ранее приобретены им на собственные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после получения социальной выплаты в размере 350 тыс. рублей для подтверждения факта целевого расходования полученных денежных средств мужчина представил в орган местного самоуправления подложные документы о приобретении оборудования.

«Вину в совершенном преступлении мужчина признал, ущерб возместил», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд назначил жителю Старого Кряжима наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, приговор вступил в законную силу.