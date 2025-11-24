23:26:04 Понедельник, 24 ноября
Жительница Пензенской области перечислила мошенникам более 2,5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте

09:04 | 24.11.2025 | Криминал

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1970 года рождения перечислила мошенникам более 2,5 млн. рублей после телефонного общения с незнакомцем, предложившим собеседнице попробовать заработать на криптовалюте.

Жительница Пензенской области перечислила мошенникам более 2,5 млн. рублей в надежде заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, следуя инструкциям злоумышленника, женщина установила на телефон несколько приложений, куда требовалось переводить деньги.

«В течение нескольких дней лжеспециалисты консультировали ее по операциям с криптовалютой, акциями и ценными бумагами. В итоге женщина перечислила на предоставленные счета свои сбережения и деньги коллеги, которая решила ей помочь. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, стало ясно, что они стали жертвами мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн. рублей, из которых 1 млн. 970 тыс. рублей принадлежали коллеге», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

