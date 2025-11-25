11:08:47 Вторник, 25 ноября
Общение с мужчиной на сайте знакомств закончилось для жительницы Пензы потерей более 400 тыс. рублей

11:03 | 25.11.2025 | Криминал

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения лишилась более 400 тыс. рублей после общения с мужчиной на сайте знакомств.

Общение с мужчиной на сайте знакомств закончилось для жительницы Пензы потерей более 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина рассказал о возможности заработка на криптовалюте и предложил собеседнице попробовать.

«Следуя инструкциям нового знакомого, пензячка установила на свой телефон специальное приложение и перевела на предоставленный злоумышленником счет 200 тыс. рублей. Затем, оформив кредитную карту в банке, она перечислила еще 214 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Пензы осознала обман, когда новый знакомый перестал выходить на связь.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — добавляется в тексте.


