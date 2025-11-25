Общение с мужчиной на сайте знакомств закончилось для жительницы Пензы потерей более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения лишилась более 400 тыс. рублей после общения с мужчиной на сайте знакомств.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина рассказал о возможности заработка на криптовалюте и предложил собеседнице попробовать.

«Следуя инструкциям нового знакомого, пензячка установила на свой телефон специальное приложение и перевела на предоставленный злоумышленником счет 200 тыс. рублей. Затем, оформив кредитную карту в банке, она перечислила еще 214 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Пензы осознала обман, когда новый знакомый перестал выходить на связь.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — добавляется в тексте.