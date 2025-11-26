16:52:20 Среда, 26 ноября
В Бессоновском районе пенсионерка передала 220 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке

10:38 | 26.11.2025 | Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1943 года рождения лишилась 220 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос ее внучки, сообщила, что стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба необходимо через курьера передать деньги.

В Бессоновском районе пенсионерка передала 220 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Испугавшись, заявительница выполнила все указания. На лестничной площадке она передала неизвестному 220 тыс. рублей. О том, что стала жертвой обмана, женщина поняла лишь после разговора с настоящей внучкой», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.


