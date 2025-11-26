16:52:21 Среда, 26 ноября
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

26.11.2025 | Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1964 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОП МО МВД России «Никольский» поступил звонок от местной жительницы 1965 года рождения. Гражданка сообщила о том, что супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По словам мужчины, он вернулся из длительной командировки и начал употреблять алкоголь. Его супруга выразила свое недовольство этим фактом, что привело к словесной ссоре. В ходе конфликта, разозлившись, мужчина стал душить заявительницу, высказывая угрозы убийством. Потерпевшая, испугавшись, сумела оттолкнуть его, покинуть помещение и обратиться в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


