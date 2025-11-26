В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1964 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОП МО МВД России «Никольский» поступил звонок от местной жительницы 1965 года рождения. Гражданка сообщила о том, что супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] По словам мужчины, он вернулся из длительной командировки и начал употреблять алкоголь. Его супруга выразила свое недовольство этим фактом, что привело к словесной ссоре. В ходе конфликта, разозлившись, мужчина стал душить заявительницу, высказывая угрозы убийством. Потерпевшая, испугавшись, сумела оттолкнуть его, покинуть помещение и обратиться в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.