16:52:22 Среда, 26 ноября
Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил дома огнестрельное оружие и патроны

12:37 | 26.11.2025 | Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Земетчинского района Пензенской области, который незаконно хранил дома огнестрельное оружие и патроны.

Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил дома огнестрельное оружие и патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Земетчинскому району поступила информация о том, что местный житель 1973 года рождения причастен к незаконному обороту боеприпасов и огнестрельного оружия. В ходе проверки информация подтвердилась. По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли магазин с 28 патронами и огнестрельное оружие», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что в июле 2025 года обнаружил оружие у своего пасынка и забрал его, опасаясь, что тот совершит преступление. Однако мужчина не пошел его сдавать, а спрятал в своем доме», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


