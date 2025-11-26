В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в Пензе в отношении 17-летнего жителя Заречного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В конце октября 2025 года подозреваемый, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» на территории Пензенского района, забрал ее и доставил по месту жительства. Расфасовав наркотическое средство на более мелкие партии, он оборудовал несколько новых тайников с наркотиком в Ленинском районе города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что преступный умысел не был доведен подростком до конца, поскольку 12 ноября он был задержан сотрудниками полиции, наркотики были изъяты правоохранителями в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.