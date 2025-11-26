16:52:24 Среда, 26 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере

13:24 | 26.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в Пензе в отношении 17-летнего жителя Заречного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В конце октября 2025 года подозреваемый, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» на территории Пензенского района, забрал ее и доставил по месту жительства. Расфасовав наркотическое средство на более мелкие партии, он оборудовал несколько новых тайников с наркотиком в Ленинском районе города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что преступный умысел не был доведен подростком до конца, поскольку 12 ноября он был задержан сотрудниками полиции, наркотики были изъяты правоохранителями в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.


Читайте также
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке
В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама