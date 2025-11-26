Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Суд назначил 35-летнему жителю Лунинского района Пензенской области, который, будучи лишенным прав, вновь попался за рулем, 200 часов обязательных работ, а также конфисковал автомобиль «Hyundai Solaris».

«По делу установлено, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством и привлекавшийся в июле 2024 года к административной ответственности за повторное вождение без прав, днем 29 июля 2025 года вновь сел за руль автомобиля «Hyundai Solaris», принадлежащего его супруге. При движении по рабочему поселку Лунино он был остановлен сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в судебном заседании мужчина вину признал.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на один год. Автомобиль «Hyundai Solaris» конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.