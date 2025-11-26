16:52:24 Среда, 26 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля

15:19 | 26.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Суд назначил 35-летнему жителю Лунинского района Пензенской области, который, будучи лишенным прав, вновь попался за рулем, 200 часов обязательных работ, а также конфисковал автомобиль «Hyundai Solaris».

Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством и привлекавшийся в июле 2024 года к административной ответственности за повторное вождение без прав, днем 29 июля 2025 года вновь сел за руль автомобиля «Hyundai Solaris», принадлежащего его супруге. При движении по рабочему поселку Лунино он был остановлен сотрудниками ГИБДД», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в судебном заседании мужчина вину признал.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на один год. Автомобиль «Hyundai Solaris» конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке
В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама