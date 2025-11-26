16:52:42 Среда, 26 ноября
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима

16:00 | 26.11.2025 | Криминал

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено ранее судимому 28-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что мае текущего года подсудимый в развлекательном заведении в Пензе познакомился с девушкой. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина увидел у новой знакомой деньги в сумочке. Он завел потерпевшую за угол здания, толкнул ее рукой в спину, отчего она упала на землю, после чего открыто похитил из ее кошелька 71 тыс. рублей. С места преступления мужчина скрылся и распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что подсудимый вину признал, добровольно в полном объеме возместил потерпевшей причиненный ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд отменил мужчине условное осуждение по ранее вынесенному приговору и назначил подсудимому по совокупности приговоров окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


