На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к реализации в 2026 году нацпроектов и госпрограмм

17:12 | 22.12.2025 | Общество

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Подготовка к реализации в 2026 году 11 национальных проектов и 42 государственных программ стала одной из тем заседания правительства Пензенской области.

Фото: T.me/omelnichenko

«[...] Обсудили планы на следующий год в части реализации в регионе 11 нацпроектов и 42 госпрограмм. На это предусмотрено почти 13 млрд. рублей, из них порядка 10 млрд. рублей — из федерального бюджета. Мы нацелены на выполнение всех взятых на себя обязательств, как я ранее заявил в ходе прямой линии с жителями Пензенской области», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 22 декабря.

Он сообщил, что в настоящее время идет процесс заключения контрактов.

«Поставил задачу завершить его до 1 апреля. В частности, по программе формирования комфортной городской среды планируем благоустроить 48 общественных пространств в 31 муниципальном образовании. В сфере образования — капитально отремонтировать 17 школ и 5 детских садов», — проинформировал глава региона.

«Отдельное поручение в сфере образования — создание музея, посвященного Герою России Валерию Владимировичу Канакину, уроженцу Вадинского района. Музей будет работать в школе Вадинска, которая носит имя другого выдающегося земляка — заслуженного учителя РФ Станислава Степановича Левина. Будем продолжать увековечивание памяти прославленных пензенцев», — добавил Олег Мельниченко.


Актуальное

