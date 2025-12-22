Олег Мельниченко поручил начать разработку проектно-сметной документации на строительство дороги-дублера улицы Новоселов в Пензе Общество

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил начать разработку проектно-сметной документации на строительство дороги-дублера улицы Новоселов в Пензе, которая соединит микрорайон Заря с проспектом Строителей.

Фото: T.me/omelnichenko

«Поставил задачу незамедлительно приступить к разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги-дублера, соединяющей микрорайон Заря с проспектом Строителей. Свое поручение озвучил во время заседания регионального правительства. Новый участок между развязкой на 624 км трассы М5 «Урал» и улицей Новоселов, о которой говорил во время прямой линии, важен для развития микрорайона, а также промышленности и экономики региона, поскольку будет обеспечивать транспортную доступность площадки запланированного индустриального парка. Разработка ПСД позволит получить представление об объемах необходимого финансирования», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 22 декабря.

«Еще раз подчеркнул важность своевременного запуска в Зарю общественного транспорта большого класса. Поставил задачу — 5 января автобусы должны выйти в рейс. Если на прямой линии назвали дату, значит, обещание должно быть выполнено, обмануть людей нельзя», — добавил он.