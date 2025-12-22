В Пензе завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам Криминал

Пенза, 22 декабря 2025. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело расследовано во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФНС.

«По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2024 года генеральный директор агропромышленного холдинга, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, организовал осуществление контрагентами расчетов путем перечисления денежных средств на счета взаимозависимой организации. Таким образом руководитель организации сокрыл более 14,5 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Впоследствии недоимка с учетом начисленных налоговым органом пени полностью возмещена в бюджет в сумме более 17 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.