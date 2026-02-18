20:26:22 Среда, 18 февраля
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля

12:40 | 18.02.2026 | Криминал

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Суд назначил 46-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев, а также конфисковал автомобиль «Nissan Almera».

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина вечером 30 марта 2025 года вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. [...] На улице Нейтральной он был остановлен экипажем ДПС. [...] В ходе проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, проведенное медицинское освидетельствование подтвердило указанное обстоятельство», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина признал свою вину.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль. [...] Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


