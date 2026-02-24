01:32:49 Среда, 25 февраля
Жителя Сердобска будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество

18:00 | 24.02.2026 | Криминал

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. 33-летний житель Сердобска Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, злоумышленник в сети интернет приобрел SIM-карты, зарегистрированные на жителей разных регионов Российской Федерации. Используя номер телефона как идентификатор, он запускал процедуру восстановления пароля на портале «Госуслуги», и, получив доступ, оформлял на имя владельцев номеров микрокредиты, а также заключил договор с кредитной организацией», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что трое потерпевших узнали о совершенных в отношении них противоправных действиях лишь тогда, когда им сообщили об имеющейся задолженности.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», — сказано в тексте.


