В Каменке завершено расследование дела по обвинению местной жительницы в убийстве мужа, ее знакомого — в укрывательстве преступления Криминал

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 38-летней женщины в убийстве мужа, ее знакомого — в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

«По данным следствия, вечером 9 октября 2025 года в городе Каменке обвиняемая с мужем распивала спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им один удар в шею потерпевшего. После причинения ранения она покинула квартиру, не вызвав медицинских работников для оказания ему помощи. Вернувшись домой на следующий день и обнаружив, что потерпевший скончался, обвиняемая сообщила о произошедшем своему знакомому и попросила помочь ей избавиться от тела. В ночное время 12 октября вдвоем они вынесли тело погибшего из квартиры и оставили его на территории одного из предприятий города Каменки, где он был обнаружен в тот же день», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что обвиняемая по ходатайству следователя содержится под стражей, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка; второй обвиняемый ранее был судим за кражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.